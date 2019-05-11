İşadamı Akcan'dan Anneler Günü mesajı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Müteahhitlik yapan işadamı Adnan Akcan, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İşadamı Akcan kutlama mesajında, geleceğe umutla bakan, çalışkan, idealist bir neslin yetişmesine en büyük katkıyı annelerin verdiğini vurguladı.

Son nefeslerine kadar çocuklarının her türlü sorumluluğunu üstlenen, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olan, çocuklarını canından bir parça olarak gören annelerin haklarını asla ödenemeyeceğini vurgulayan Akcan, “Anneler sadece evlatlarını dünyaya getirmekle kalmazlar, aynı zamanda bir toplumu oluştururlar. Milletleri millet yapan, bizleri birbirimize kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasında en büyük pay annelerimize aittir. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm anneler yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle hayatlarımıza ışık tutmaktadır. Sevginin en büyük kaynağı, sınırsız hoşgörü karşılıksız emek ve inanılmaz özveriyle bizleri dünyaya getiren ve en iyi biçimde yetiştirilmemizi sağlayan hakları hiçbir zaman ödenemeyen annelerimizdir. Onları sadece bir gün değil, yaşam boyunca sevgi ve içtenlikle kucaklamalı, emeklerinin boşa gitmediğini gösterecek sorumlu bir yaşam sürmeli, bizlerde çocuklarımıza annelerimizden aldığımız yüce değerleri aktarabilmeliyiz. Annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır. Bu özel günlerinde, annelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.