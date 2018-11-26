İşadamı Akcan'dan başsağlığı açıklaması

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Adnan Akcan İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet yaralı askere de geçmiş olsun dileklerinde bulunan İşadamı Akcan, "İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğunu 1 askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerimize acil şifalar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dilerim" diye konuştu.