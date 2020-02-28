İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşadamı Akcan'dan başsağlığı mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iş adamı Adnan Akcan, İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yapılan hain saldırıda şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iş adamı Adnan Akcan, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yapılan hain saldırıda şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.


Şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı dileyen Akcan, "Bu saldırıyı yapan alçaklar, bizim sabrımızı sınamanın sonuçlarını en kısa zamanda görecektir. Hain ve acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı göreceklerine dair en ufak bir kuşkum yok. Bu saldırının bedeli misliyle ödetilir. Türkiye, kendini korumak ve bu saldırının hesabını sormak amacıyla ne gerekiyorsa yapmalı. Türk milletinin en yüce özellikleri zor zamanlarda daha da belirginleşir. İş dünyası olarak milletimizle birlikte devletimizin yanındayız. Bundan sonra bize düşen başkomutanımızın emirlerini yerine getirmek olacaktır. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.