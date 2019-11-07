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İşadamı Akcan'dan Mevlid Kandili mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde müteahhitlik yapan iş adamı Adnan Akcan, Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde müteahhitlik yapan iş adamı Adnan Akcan, Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Akcan yayımladığı mesajında, “Sevgili peygamber efendimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. İslam, bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir. Ülkemizin ve milletimizin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde mübarek geceleri birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eş-dost ve akrabaların gönüllerini hoş tutmalıyız. Bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve tüm insanlık alemine sağlık ve esenlikler getirmesi temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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