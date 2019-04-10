İşadamı Akcan'ın Polis Haftası kutlama mesajı

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde İşadamı Adnan Akcan, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İşadamı Adnan Akcan yayımladığı mesajında, "Kamu düzenini koruyan kanunların uygulanmasında emniyet teşkilatımıza önemli görevler düşmektedir. Emniyet teşkilatımız toplumsal barışımızın, huzur ve güvenliğimizin teminatıdır. Görevini, zor şartlar altında, gece gündüz büyük fedakarlıklarla, vatan ve millet sevgisiyle, bilinçli ve ciddi bir sorumlulukla yerine getirmektedir. Emniyet teşkilatımız, devletimizin demokratik otoritesinin meşru gücünü temsil etmektedir. Devlet, vatandaş iletişiminin önemli basamaklarından birini oluşturan emniyet teşkilatı, görevlerini gerçekleştirirken sergiledikleri tavır ve tutumlarla da halkımızın gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Yaptığı işi bir meslek olarak görmenin ötesinde, vatan, millet sevgisiyle hareket ederek, bütün güçlüklere göğüs geren emniyet mensuplarımız, gelişen teknoloji sayesinde daha da hızlı bir şekilde sıkıntıların çözümüne katkı sağlamaktadırlar. Bu duygu ve düşünceler ile 10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 174. yıldönümünü kutluyor, görevleri başında şehit olan polislerimizi rahmetle, gazi polislerimizi ise minnetle anıyor, emekli olan ve görevleri başında bulunan polislerimize de aileleriyle birlikte sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.