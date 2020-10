İşadamı Gürsoy: "En büyük hazinemiz cumhuriyetimizdir"

Milli mücadelenin sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü büyük bir mutlulukla kutladıklarını vurgulayan MSG Grup Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Sadık Gürsoy, Cumhuriyette egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu vurguladı.

Milletin iradesini üzerinde her hangi bir gücü tanımadıklarını dile getiren İşadamı Gürsoy, “Cumhuriyet, milletimizin yeniden ayağa kalkmasının, şahlanışının timsalidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 97. Yıldönümünü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Her türlü zorluklara rağmen aziz milletimizin bağımsızlığına kavuşabilmesi için her yaştan insanı ile topyekun kararlığıyla giriştiği Kurtuluş Savaşımızın her safhasında eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük zaferle neticelendirmiştir. 29 Ekim 1923'te ilan edilen cumhuriyet, ülkemize getirdiği yenilik ve atılımlarla milletimize yeni ufuklar açtı.

Sosyal, ekonomik ve siyasal anlamda yaşantımıza dinamizm getirerek tarihimizin en büyük çağdaşlaşma hamlesini oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti aradan geçen 97 yılda başta insan hakları, sağlık, bilim gibi birçok alanda önemli mesafeler kat etmiş. Cumhuriyetimizin değerlerini demokrasi ile taçlandırma başarısı gösteren ülkemizin zengin ve köklü tarihi, kültürü ve jeopolitik konumuyla bölgemizin ve dünyanın parlayan yıldızıdır. Cumhuriyet bizim en büyük hazinemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 97. Yıldönümümüzü kutluyorum” ifadelerini kullandı.