İşçiler işe iade davasını kazandı

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi tarafından işten çıkarılan belediye işçileri işe iade davasını kazandı.

Kahta Belediyesi tarafından işten çıkarılan 61 işçiden 12 işçi tekrar işe girmek için açtıkları ‘işe iade' davasını kazandıklarını ifade etti. 12 kişinin işe iade talebi Kahta 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından karara bağlanarak, işçilerin işe iadelerine karar verdi. Diğer işçilerin davalarının devam ettiği öğrenildi.

İşçilerden Mehmet Kaya, “Bizler daha önce 696 sayılı KHK ile kadroya geçen belediye işçileriyiz. 2019 yılında yapılan yerel seçimler sonrasında bizler işten çıkarıldık. Bu konuda hakkımızı savunmak için konuyu yargıya taşıdık. Gelinen noktada yerel mahkemenin verdiği karar bizim açımızdan olumlu oldu. İşe iade talebiyle açtığımız mahkemeleri istinaf yolu açık olmak üzere kazanmış bulunuyoruz. Bu süreçte işsiz kalan arkadaşlarımız oldukça mağdur oldu, hem ekonomik hem psikolojik açıdan oldukça sarsıldık” dedi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, “Mahkemenin kararı daha bize gelmedi. Yasal süreç devam ediyor. Mahkemenin kararına saygı duyarız. Bağlayıcılığı vardır. Mahkemenin kararı bize gelmeden bir şey söylemek mümkün değil. Doğru da değil. Karar bize geldikten sonra avukatlarımızla beraber konuyu değerlendirip ona göre bir yol izleyeceğiz” diye konuştu.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri'yi ziyaret eden işçiler yaşanan adli süreç ile ilgili bilgi verdi.