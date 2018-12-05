Işık ihlalleri kazaları beraberinde getirdi

Adıyaman'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına ışık ihlallerinin neden olduğu kazalar yansıdı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerde kavşak ve sinyalizasyonların bulunduğu yerlerde sürücülerin ışık ihlalleri gözler önüne serildi.

Atatürk Bulvarı Altınşehir Kavşağında kırmızı ışığın yanmasına saniyeler kaldığı için yavaşlayan otomobile arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki otomobil metrelerce sürüklendi.

Diğer bir kaza ise yine Atatürk Bulvarı Polisevi önünde bulunan kavşakta kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan otomobil kavşaktan çıkan başka bir otomobil ile çarpıştı.