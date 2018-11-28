Isınan fren balataları yangına neden oldu

Adıyaman'da seyir halindeki hafriyat kamyonunun ısınan fren balataları yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Çelikhan karayolunda Yüksel Aktulum idaresindeki 31 FAZ 18 plakalı hafriyat kamyonunun fren balatalarının aşırı ısınma yapmasından dolayı arka tekerlerinde yangın çıktı. Arka tekerlerinin alev aldığını fark eden kamyon sürücüsü aracı yolun kenarına park ederek alevlere müdahale edip itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.