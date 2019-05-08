İşitme engelli sporcular Mersin'den madalyayla döndü

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından ilk kez Mersin'de düzenlenen şampiyonaya katılan Adıyaman Belediyesporlu sporcular, turnuvadan derece ve madalyalarla döndü.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonunda gerçekleşen ve 54 ilden yaklaşık 700 sporcunun judo, tekvando, karate, badminton, tenis, güreş ve atletizm branşlarından katıldığı şampiyonaya Adıyaman Belediyesi Kültürel ve Sportif Faaliyetler Derneği adına atletizm dalında katılan sporculardan Zeynal Kılınç ile güreş dalında katılan Hasan Korkmaz, elde ettikleri başarılarla Adıyaman'ın gururu oldu.

Atletizm dalında mücadele eden Zeynal Kılınç turnuvada Türkiye 2.'liği elde ederken, Hasan Korkmaz ise güreş dalında Türkiye 3.'sü olarak önemli bir başarıya imza attı.