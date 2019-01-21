İşitme Engelliler Futbol takımı lige galibiyetle başladı

Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, sezonun ilk maçında kendi evinde ağırladığı Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımını 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, bu hafta başlayan Süper Lig'in ilk maçında kendi evinde karşılaştığı Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımını 3-2 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Altınşehir Mansur Yardımcı Stadında oynanan ve taraftarların ilgi gösterdiği maçı baştan sona üstün götüren Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı rakibini Murat Karoğlu, Mehmet Başaran ve Mahmut Atlıhan'ın golleriyle mağlup etmeyi bildi.

Takım Hocası Murat Sezgin alınan galibiyet sonrası yaptığı değerlendirmede, lige galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek oyuncularını kutladı.