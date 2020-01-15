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İşitme engelliler hedefine emin adımlarla ilerliyor

İşitme Engelliler Süper Liginde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, ligin ilk yarısının son maçında kendi evinde karşılaştığı İstanbul Avcılar İşitme Engelliler Spor Kulübü’nü 3-2 mağlup ederek play-off hedefine bir adım daha yaklaştı.

İşitme Engelliler Süper Liginde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, ligin ilk yarısının son maçında kendi evinde karşılaştığı İstanbul Avcılar İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup ederek play-off hedefine bir adım daha yaklaştı.


İşitme Engelliler Erol Efrant Süper Lig Beyaz Grupta sezona play-off hedefiyle çıkan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, ligin ilk yarısının son maçında kendi evinde karşılaştığı İstanbul Avcılar İşitme Engelliler Spor Kulübünü mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti.


Esentepe sahasında oynadığı maça oldukça istekli başlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, rakibini Kenan, İlhan ve Abdullah'ın golleriyle 3-2 mağlup etti.


Çekişmeli geçen maçın sopn düdüğüyle birlikte alınan galibiyeti kutlayan futbolcular ve taraftar, sezon sonunda play-off'a kalacaklarını dile getirdi.


Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan ve alınan galibiyetten dolayı mutlu odluklarını söyleyen yöneticiler ise galibiyeti kendilerine her zaman destek olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve taraftarlarına armağan etti.

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