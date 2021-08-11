İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İskeleden düşen işçi yaralandı

Adıyaman’da yapımı devam eden bir inşaatın iskelesinden dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı.

Adıyaman'da yapımı devam eden bir inşaatın iskelesinden dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis mahallesinde yapımı devam eden 4 katlı bir binanın 1.katındaki iskelede çalışan Hafari Taşkın isimli işçi, çalışma esnasında dengesini kaybederek aşağıya düştü. Düşerek yaralanan Taşkın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.