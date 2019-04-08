İslami İlimler Fakülte binası tamamlanıyor

Hızla devam eden çalışmalarda sona gelinirken bir ay içerisinde binanın çevre düzenlemesi ve dış cephesinin bitirilerek eğitim-öğretime hazır hale geleceği bildirildi. İslami İlimler Fakültesi bünyesinde 300 kişilik konferans salonu, 2 adet 100'er kişilik amfi, 10 adet 70'er kişilik sınıf, 2 adet yabancı dil laboratuvarı, kantin, toplantı salonları, akademik ofisler, kapalı-açık otopark, bay-bayan mescit barındırıyor.

Rektör Gönüllü, 10 bin 185 metrekare kapalı alana sahip İslami İlimler Fakültesinin yapımında akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler için tüm detayların düşünüldüğünü söyledi.

Hummalı bir çalışmaya sahne olan İslami İlimler Fakültesi binasının inşa aşamasında sona gelindiğini belirten Gönüllü, “Adıyaman Üniversitesi ve ilimiz için çok faydalı olacağını düşündüğümüz İslami İlimler Fakültesinin de yapımında artık sona gelmiş bulunuyoruz. Her zaman, ihtiyaçları dikkate alarak, en güzelini inşa etmeye çalıştık, bilimsel ve sosyal faaliyetlerde olduğu kadar fiziki donanımda da adından söz ettirir bir üniversite olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İslami İlimler Fakültemizde de bu vatanın pırıl pırıl evlatları okuyacak ve halis duygularla ülkelerine hizmet edecekler. Öğrencilerimize en iyi hizmeti sunacak şekilde yeni binamızı inşa ettik ve donanımını sağladık. Yeni binamızın hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.