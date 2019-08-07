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Isparta'da Adıyaman rüzgarı esti

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslar arası Şarkikarağaç-Belceğiz Köyü Sosyal Sorumluluk ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında düzenlenen etkinliklere Adıyaman’dan Gazeteci-Yazar-Şair Fahrettin Çelik katıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslar arası Şarkikarağaç-Belceğiz Köyü Sosyal Sorumluluk ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında düzenlenen etkinliklere Adıyaman'dan Gazeteci-Yazar-Şair Fahrettin Çelik katıldı.


Köy Muhtarı İbrahim Böcek, Yazar ve Şair Harun Yıldırım ve Safiye Samyeli'nin organizesinde gerçekleştirilen festivale katılan Adıyamanlı Çelik, kendisine ait "Bu Şehrin Işıkları" isimli şiirini yorumlayarak vatandaşlardan tam not aldı. Yurdun bir çok yerinden ve Kerkük'ten ozan, aşık, şair ve yazarın katılımı ile gerçekleştirilen festivalde, aynı zamanda terör gazisi olan Gururbey, çocukluk arkadaşının şehit oluşu ve kendisinin gazi oluşunu anlattı.


Dünyaca ünlü birçok sanatçılarla çalışan, Guinness World Records 3 ayrı kategoriden dünya çapında rekorlara imza atan Gururbey ile birlikte sahne almanın haklı gururunu yaşadığını belirten Fahrettin Çelik, Adıyaman tanıtımı için bu tür imkanların fırsat olduğunu ifade ederek, Adıyaman'ı en iyi temsil etmenin gayreti içerisinde olduğunu söyledi.


Festivalde elde edilen gelirlerin köyde yaptırılmakta olan cami inşaatına harcanacağını belirten Köy Muhtarı İbrahim Böcek, hiçbir maddi karşılık almadan programa katılan yazar, şair, sanatçı ve ozanlara teşekkür etti.

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