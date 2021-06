İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan Gölbaşı'na ziyaret

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partiye ya da inanca bakarak ayrım yapmadıklarını, kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.

Gölbaşı ilçesini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve partililer eşlik etti. İlçe girişinde Belediye Başkanı İskender Yıldırım tarafından karşılanan İmamoğlu, ilçe merkezinde halka seslendi. Herkese eşit bir şekilde hizmet ettiklerini söyleyen Başkan İmamoğlu, “Bugün CHP'li bir belediye başkanının misafiriyiz ama biliniz ki kapımızı kim çalarsa kapımız her zaman açıktır. Bu partiliymiş şu partiliymişiz bakmıyoruz. Çünkü bizler şunu biliyoruz benim makamım da milletin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de milletin, o bildiğiniz bütün makamlar milletin. O makamlar sizin, kimsenin mülkü değil. Bu memleketin her insanını eşitlemek zorundayız. Her yurttaşımız eşittir kim olursa olsun. 84 milyon insanımızın kazanması için çalışacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Burada belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan İmamoğlu, daha sonra Gaziantep'e gitmek üzere Gölbaşı ilçesinden ayrıldı.