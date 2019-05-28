İstanbul'dan Sincik'e gönül köprüsü

Adıyamanlılar Vakfı'nın ‘Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, Sincik İnlice İmam Hatip Ortaokulu'na kütüphane kuruldu.

Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Sait Aybak öncülüğünde, vakıf birimleri tarafından yürütülen, Samsun Terme Temel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, İnlice Derneği ve Hayırsever iş adamı Abuzer Yıldırım'ın da destek verdiği kampanya kapsamında, Sincik İnlice İmam Hatip Ortaokulu'na kütüphane kuruldu.

Kütüphanenin açılışında konuşan Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Sait Aybak, "Vakıf olarak imkanı olanla ihtiyacı olan arasında köprü olmaya devam edeceğiz. Vakıf olarak sadece üniversite okuyan öğrencilere değil, Adıyaman'ın her köşesinde ihtiyaç sahibi gençlerin ellerinden de tutmaya devam edeceğiz. Proje kapsamında Adıyaman'ın farklı ilçelerinden belirlenen okullara belli periyotlarla kütüphane kurulacak ve öğrenciler kitaplarla buluşturulacaktır" dedi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz da çok güzel ve zengin bir kütüphane oluşturduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından “15 Temmuz Şehitler Kütüphanesi”nin açılışı gerçekleştirildi. Öğrenciler, kütüphaneye yoğun ilgi gösterdi. Kampanyanın devamında ise Adıyaman merkez ve ilçelere bağlı köylerde ihtiyaç sahibi okullara kütüphane kurulması hedefleniyor.

Açılışa çok sayıda davetli katıldı.