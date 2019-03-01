İstihdam teşvikleri ile ilgili işverenlere önemli çağrı

2018 yılında başlatılan ‘Milli İstihdam Seferberliği' kapsamında 2019 yılında getirilen yenilikler ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin ve İşkur Müdürü Emin Yücekaya ortak basın açıklaması yaparak, işverenlerin teşviklerden yararlanması çağrısında bulunuldu.

SGK Adıyaman İl müdürü Fuat Tekin tarafından yapılan basın açıklamasında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılı Şubat ayında başlattığı ‘Milli İstihdam Seferberliği' kapsamında işe yerleştirmede 1 milyon 257 bin kişi ile Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığına dikkat çekti.

İstihdam teşvikleri ile ilgili açıklamada bulunan Fuat tekin, “2019 yılı için kamu-özel sektör arasında oluşturulan güçlü koordinasyon ve sinerjinin meyvelerini almak, işsizliği, kayıt dışını azaltmak için geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımızın da katıldığı şura vesilesiyle ifade edildiği gibi 2019 yılında 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçirileceğini ifade edilmiştir. Bu bağlamda mevcut teşviklere ilave bir takım yeni teşvikler çıkartılmıştır. 22 Şubat 2019 Tarihli 30694 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. Maddesinde 1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları-döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki-dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dahil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez' hükmü getirilmiştir” dedi.

Tekin açıklamasında, “İşverenlerimizin 2019 yılında 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçirilmesi hedefi için Müdürlüğümüzce hazırlanan 2019 yılında çıkan teşvikler ve mevcut teşvikler sunulmuştur.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen çeşitli kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkanı sağlanmıştır.

Bu bağlamda, halihazırda uygulaması devam eden 5510 sayılı kanunda dört, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 5, 4857 sayılı İş Kanununda 1, 5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanununda 1, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda 1, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda 1, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda bir olmak üzere toplamda 14 farklı sigorta primi teşvik, destek ve indirim bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.