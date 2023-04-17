İstinat duvarına çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Yusuf Kenan Gökçe idaresindeki 06 FL 4792 plakalı otomobil, 94'üncü kilometrede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Yusuf Kenan Gökçe ile yolcu olarak bulunan Betül Gökçe, Hilmi Batu Gökçe ve Yusuf Emir Gökçe yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.