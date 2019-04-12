İtfaiye aracı devrildi: 2 itfaiye eri yaralı

Kaza, Estentepe Mahallesi TOKİ yolunda meydana geldi. İtfaiye eri Ali Balcı'nın kullandığı 02 FR 245 plakalı itfaiye aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Esentepe TOKİ konutlarında yaşanan su kesintisinden dolayı itfaiye tankeriyle su taşıyan ekip kaza yaptı. Kazada yan yatan itfaiye aracında bulunan itfaiye eri Hüseyin Gülsu ve şoför Ali Balcı yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.