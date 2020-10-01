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İtfaiye ekipleri Azerbaycan bayraklarıyla şehir merkezini gezdi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yapıştırdıkları itfaiye araçlarıyla sirenler çalarak şehri turladı.


Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında araçlara Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asarak şehir merkezinde dolaştı. Siren sesleriyle şehir merkezini gezen itfaiye ekipleri, Azerbaycan'a da destek verdi. Atatürk Caddesi, Gölbaşı Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde turlayan itfaiye ekipleri hem Azerbaycan'a destek verdi hem de İtfaiye Haftasını kutlamış oldu. Ekipler daha sonra yeniden itfaiye müdürlüğüne döndü.

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