İtfaiye ekipleri KBRN eğitimlerini tamamladı

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditler ile ilgili eğitim almak üzere Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli 10 itfaiye personeli Konya'ya gitti.

Konya'da Türk Silahlı Kuvvetleri KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 1 hafta boyunca eğitim alan itfaiye personellerine eğitim sonrası sertifikaları takdim edildi. Eğitimde itfaiye personellerine kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere karşı alınacak tedbirler, bu tür maddelerle karşılaşıldığı takdirde yapılması gerekenler anlatıldı.