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İtfaiye ekipleri okullarda tatbikata devam ediyor

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri okullarda yangın ve deprem tatbikatı yapıyor.


İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra okullarda da tatbikat gerçekleştiriyor. İtfaiye ekipleri Atatürk İlkokulu ve Elif Hatun Rehabilitasyon merkezinde yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi.


İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebepleri, yangına müdahale şekli, deprem esnası ve sonrasında yapılması gerekenler konularında öğrencileri bilgilendirdi.


Okul idarecileri, gerçekleştirilen tatbikatların hem öğrenciler için hem de eğitim kurumu çalışanları için çok faydalı olduğunu dile getirdi.

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