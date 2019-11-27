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İtfaiye ekiplerinden öğrencilere eğitim

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri öğrencilere itfaiye ile ilgili bilgi verdi.


İtfaiye ekipleri, eğitim ve seminer çalışmalarına Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulunda devam etti. İtfaiye erleri Mahmut Bulut ve Emin Akın tarafından öğrencilere, itfaiyecilik ile ilgili genel bilgiler verildi.


Öğrencilere, itfaiyenin görev ve sorumlulukları, teknik bilgiler, yangın ve kurtarma görevleri ile ilgili biler verildi.


Eğitim sonunda öğrenciler meraklarını sordukları sorulara aldıkları cevaplar ile giderdi.

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