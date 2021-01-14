itfaiye ekiplerinden su baskınlarına karşı yoğun mesai

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri su baskınlarına karşı yoğun bir şekilde çalışıyor.

Gölbaşı Belediyesi şiddetli yağışların oluşturabileceği su baskını, heyelan, trafikte meydana gelebilecek aksaklıklar ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

İlçede bulunan bütün kanalları ve mazgalları tıkayan çamurlar belediye ekipleri tarafından temizleniyor. İtfaiye ekipleri meydana gelecek olumsuzluklara karşı hazır bir şekilde beklediklerini söyledi.