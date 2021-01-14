İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

itfaiye ekiplerinden su baskınlarına karşı yoğun mesai

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri su baskınlarına karşı yoğun bir şekilde çalışıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri su baskınlarına karşı yoğun bir şekilde çalışıyor.


Gölbaşı Belediyesi şiddetli yağışların oluşturabileceği su baskını, heyelan, trafikte meydana gelebilecek aksaklıklar ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.


İlçede bulunan bütün kanalları ve mazgalları tıkayan çamurlar belediye ekipleri tarafından temizleniyor. İtfaiye ekipleri meydana gelecek olumsuzluklara karşı hazır bir şekilde beklediklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.