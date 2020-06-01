İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İtfaiye Müdürü Ali Doğan, hububat hasadının başlaması ve yaz ayları ile birlikte anız yangınlarının başlayabileceğini belirterek, bu konuda çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı. Anız yakmanın suç olduğunu dile getiren Ali Doğan, en önemli şeyin ise topraktaki minerallerin ve canlıların yok olması olduğunu kaydetti.

Doğan, “Anız sadece tarlayı ikinci bir ürüne hazırlama için kolaylık sağlamasından dolayı yakılıyor. Fakat anız yakmak topraktaki minerallere, canlılara büyük zaralar veriyor, yok olmasına sebep oluyor. Bu durum toprağın havalandırılmasında görevli olan canlıların görevlerini yapmasına engel oluyor. Haliyle anız yakmak insanlığa hizmet eden toprağın yapısının bozulmasına sebep oluyor.

Ama günümüzde gelişen teknoloji sayesinde biçerdöverler artık ekini daha derinden biçebiliyor. Bu da toprağın daha derin ve daha kolay sürülmesine imkan sağlıyor. (Yani buda toprağın daha kolay sürülme bahanesini ortadan kaldırmış oluyor) Bu durumda toprağın genel yapısıyla oynanmamış olması ve zarar görmemesinden dolayı verimliliğin artmasına sebep oluyor.

Anız yakılan toprakta oluşan zararların telafisi çok uzun yıllar alıyor. Çünkü bu durum doğal dengenin, toprağın genel yapısının, kimyasının ve toprağın oksijen ihtiyacını sağlamak için havalandırma sistemi oluşturan canlıların yok olmasına sebep oluyor. Sonuç olarak çölleştiriyoruz. Atalarımızdan miras bırakılmış olan bu bereketli toprakları bizden sonraki nesillere aynı şekilde bırakmak için anız yakmayalım. Anız yakmak hem atalarımıza hem de toprağa ihanettir” diye konuştu.