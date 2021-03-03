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İtfaiyeci erlerinden miniklere yangın eğitimi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, anaokulu öğrencilerine yangın eğitimi verdi.


Şehit Ramazan Özen Anaokulunu ziyaret eden Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, buradaki minik öğrencilere yangından korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.


İtfaiye Müdürlüğü personeli, okul bahçesinde gerçekleşen mini tatbikatta öğrencilere yangın anında yapılaması gerekenleri, yangını söndürme yöntemlerini ve itfaiyecilerin çalışma şartlarını uygulamalı olarak anlattı. Öğrencilerin oldukça verimli bir gün geçirdiğini söyleyen okul yönetimi ise itfaiye personeline teşekkür etti.

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