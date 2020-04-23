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İtfaiyeciler dev Türk bayrağı altında İstiklal Marşı'nı okudu

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri saat 21.

00'da dev Türk bayrağı altında hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da insanlar balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ise, itfaiye araçlarının merdivenlerine astıkları dev Türk bayrağının altında saat 21.00'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.


İtfaiye erlerinin İstiklal Marşı'na vatandaşlarda katılarak onlarda birlikte söyledi. Bazı vatandaşlar ise araçlarıyla korna çalarak destek verdi.

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