İtfaiyenin dolum havuzuna bakım

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi itfaiye müdürlüğünün kullandığı dolum havuzu bakım ve onarımdan geçirildi.

Kahta Belediye itfaiye ekipleri tarafından, yangın söndürme çalışmalarında daha iyi hizmet vermek için sondaj sistemine bağlı dolum havuzunun bakım ve onarım çalışması yapıldı. Sondaj sistemine bağlı dolum havuzu boşaltılarak bakımı yapıldı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, “Kahta belediyesi su deposu itfaiye dolumu için sürekli sorun yaşanmasına sebep olan emiş borusu ve çekvalf sistemi yenilenip değiştirildi. Sondaj sistemine bağlı dolum havuzunun bakımı da depo tamamen boşaltılarak yapıldı” diye konuştu.