İYİ Parti Adayı Kırmızı: “Adıyaman'a sahip çıkmak için kolları sıvadık”

İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş'ı, İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı, İl Başkanı Kenan Doğan, Merkez İlçe Başkanı Hicri Gürsoy ve partililer ziyaret etti.

31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili karşılıklı sohbetin yapıldığı ziyarette konuşan Abdulkadir Kırmızı, “31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret ettik. Gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Seçimlerin memleketimiz ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. Son 5 yıldır Adıyaman'a yapılması gereken hizmetler yapılamadı, Adıyaman sahipsiz kaldı. Dolayısıyla bir anlayışın bunu değiştirmesi gerekiyor. Bunun için kolları sıvadık. Bundan 15 yıl önce Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş gelip bizden proje isterken, şuan Adıyaman büyük bir köy halini almıştır. Sahipsiz Adıyaman'ı sahipsizlikten kurtarmak için bu işi soyunduk. Adıyaman'ı güzel yatırımları getirmek için bu yola çıktı. Adıyaman sahipsiz değildir. Sahip çıkacak birileri çıkar. Adıyaman 31 Mart'ta inşallah hak ettiği hizmete kavuşmanın yollarını açacaktır” diye konuştu.