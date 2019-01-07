İYİ Parti'den ‘çatı' aday açıklaması

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, Saadet Partisi'nin adayı Ahmet Faruk Ünsal'ın ‘çatı' aday olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Belediye başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal'ın sosyal medya ve yerel medyada ‘çatı' aday olduğu yönündeki haberler üzerine İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, açıklama yaptı.

Kenan Doğan açıklamasında, “Gerek sosyal medyada gerekse yerel medyada Adıyaman'da Saadet Partisi tarafından Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ahmet Faruk Ünsal'ın, İYİ Parti tarafından da desteklendiği yolundaki haberler bilgimiz dışındadır. Konu ne il teşkilatlarımızda görüşülmüş nede Genel Merkezimiz tarafından bizlere aktarılmıştır. Kendi adayımızı bu hafta içerisinde açıklayacağız” ifadelerini kullandı.