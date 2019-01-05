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İzci öğrenciler karda kamp yaptı

Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu İzci Kulübünün üyesi izciler günü birlik kamp yaptı.


Öğrenciler Adıyaman'ın rakımı yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışının olduğu yerde kamp yaptı. Kent merkezinde kar yağışı olmadığı için karda günü birlik kamp yapmak isteyen öğrenciler öğretmenleri Mehmet Demirbay gözetiminde kamp yaptı.


Kentin Kuzey bölgesinde etkili olan kar üzerinde kamp yapan öğrenciler kampta gönüllerince eğlendi. Kar topu oynayan, kardan adam yapan ve ateş yakan izci öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

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