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İzin gününde 3 hırsızlık şüphelisini yakaladı

Adıyaman’da bir polis memuru izinli olduğu gün sokakta fark ettiği hırsızlık şüphelisi 3 kadını yakalayarak, görev başındaki meslektaşlarına teslim etti.

Adıyaman'da bir polis memuru izinli olduğu gün sokakta fark ettiği hırsızlık şüphelisi 3 kadını yakalayarak, görev başındaki meslektaşlarına teslim etti.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde ve jandarma bölgesinde evden hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 3 kadın, Mehmet Akif Mahallesi 520 Sokak'ta Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli izinli Polis Memuru Mustafa Erdoğan tarafından fark edildi. Erdoğan, İ.Ö., E.K. ve D.B. isimli 3 kadını takibe aldı. Bahçelievler Mahallesi 909 Sokak'a kadar şüphelileri takip eden Erdoğan, durumu polis merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 3 kadını gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen kadınlardan İ.Ö.'nün 26 Eylül 2019 tarihinde karışmış olduğu 3 evden hırsızlık suçundan tutuklandığı ve cezasının ardından cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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