İzinsiz akrep toplayan şahıslara yüklü miktarda ceza

Adıyaman'da iki hafta önce polis tarafından araçta ele geçirilen 7 adet akrebi izinsiz topladıkları gerekçesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 3 kişiye 328 bin 779 TL idari para cezası verildi.

İki hafta önce Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta şeffaf kaplar içerisinde 7 adet akrep ele geçirilmişti. Akreplerle ilgili polis ekipleri, İ.G., Z.K. ve Z.D. isimli 3 şahıs hakkında işlem başlatarak, akrepleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ise, Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Akdere Mevkiinden toplanan akrepleri yeniden doğaya bıraktı. Akrepleri yakalan 3 şahsın her birine 109 bin 593 TL olmak üzere toplam 328 bin 779 bin TL, izinsiz olarak doğadan akrep toplamak suretiyle biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi.