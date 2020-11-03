İzmir'e iki kardeşten duygulandıran bağış

Adıyaman'dan iki kardeş kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını İzmir'deki depremzedelere bağışladı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için hem devlet hem millet kenetlendi. Adıyaman Valiliğinin İzmir'deki depremzede vatandaşlar için başlattığı battaniye, gıda ve nakdi yardım kampanyasına duygulandıran bir destek geldi. Gazeteci Tayfun Güzel'in ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki oğlu Oğuzhan ve 8. Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Azra kumbaralarını İzmirli depremzedelere bağışladı. Babaları gıda kolisi, kendileri kumbaralarını bağışlayan çocuklar bağışlarını Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şimşek'e teslim etti.

Oğuzhan Güzel, içinde 100-150 lira olan kumbarasını depremzedelere katkı olması için verdiğini vurguladı.

Azra Güzel ise az da olsa İzmir'deki depremzedelere katkı sağlamak ve onların yanında olduklarını göstermek istediklerini ifade etti.

Gazeteci Tayfun Güzel konuşmasında, “İzmir'de yaşanan depremden sonra Valiliğimizin çağrısına kayıtsız kalmadık. Gazeteci olduğumuz için hemen yayınları paylaştık. Biz de kendimiz ne yapabiliriz dedik. Hemen çocuklarla bir araya geldik. Okul açıldığından beri harçlık biriktiriyorlardı. Dedik ki bu harçlıkları zor durumda olan insanlara gönderelim, bir nebzede katkımız olsun hem de örnek teşkil etsin. İnşallah bizim küçücük katkımız dağlar kadar büyür ve insanlarımıza katkımız olur. En azından onların yapacağı çorbada tuzumuz olur” dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Mehmet Şimşek, Valilik olarak İzmir'de yaşanan depremde mağdur durumda olan vatandaşlar için battaniye, gıda ve nakdi yardımları toplamaya başladıklarını ve iki kardeşin bağışlarının kendilerini duygulandırıldığını söyledi.