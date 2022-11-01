Jandarma 8 kişiyi gözaltına aldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran 8 kişiyi gözaltına aldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri son 10 gün içerisinde üzerinde ve aracında uyuşturucu bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 gram jamaika uyuşturucu madde, 7 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler ile ilgili adli işlemler devam ediyor.