Jandarma Adıyaman'da çok sayıda tarihi eser ele geçirdi

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına darbe vurarak, çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışma neticesinde Adıyaman merkez Yeşilyurt mahallesinde ikamet eden A.H. isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit etti.

İstihbari çalışma sonrasında şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 3 adet heykel, 9 adet yüzük, 4 adet kolye ucu, 1 adet madeni tabak, 1 adet üçgen mücevher kutusu, 44 adet sikke ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.