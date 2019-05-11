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Jandarma başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180’inci yıldönümü münasebetiyle başarılı öğrencilere hediyeler aldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180'inci yıldönümü münasebetiyle başarılı öğrencilere hediyeler aldı.


Adıyaman Merkez İlçe Kömür Jandarma Karakol Komutanlığı personeller, Kömür Beldesinde ikamet eden ve derslerinde başarılı olan 15 öğrenciyi Adıyaman'da alışveriş merkezine getirerek çeşitli hediyeler aldı.


Öğrenciler, jandarmanın her zaman yanlarında olduğunu ve bu gün farklı bir gün geçirdiklerini ve yaşamlarında güzel bir anı olduğunu dile getirdi.

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