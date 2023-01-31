Jandarma çalınan tütünleri dere yatağında buldu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2 evden 475 kilo kıyılmamış yaprak tütün çalındı. Tütün hırsızlığı olaylarını aydınlatmaya yönelik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekiplerince ortak çalışma grubu oluşturuldu. Yapılan araştırmalar neticesinde 475 kilo tütünü U.Ü. ve A.R.S. isimli şahısların çaldıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların tütünleri köyün dışında bulunan dere yatağına sakladıklarını beyan etmeleri üzerine çalınan 475 kilo tütün bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Şüpheliler hakkında işlemler adli makamlar kontrolünde devam ediyor.