Jandarma donmak üzere olan köpeği kurtardı

Adıyaman'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda donmak üzere olan yavru köpeği kurtardı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanpınarı köyü yolu üzerindeki devriye görevi esnasında ormanlık alanda yavru bir köpek fark etti. Hava sıcaklığının eksi 7 derece olduğu ve kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği bölgede ekipler, yürümekte güçlük çeken yavru köpeği İlçe Jandarma Komutanlığına getirerek ısınmasını sağlayıp, yiyecek verdi. Gerekli bakımı yapılacak olan yavru köpek, daha sonra belediye ekiplerine teslim edilecek.