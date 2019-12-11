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Jandarma ekipleri 25 kişiye uyuşturucudan işlem yaptı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 20 gün içerisinde çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirirken 25 kişiye de işlem yaptı.


Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız bir şekilde hassasiyetle yürüten jandarma ekipleri, son 20 gün içerisinde jandarma bölgesinde 102 gram sentetik cannabinoid, 11 gram metaamfetamin, 7 gram eroin, 42 gram esrar ve 11 adet extacy hap ele geçirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla alakalı olarak M.K., M.C., Y.T., B.K., M.D., S.A., H.A., İ.K., K.L., M.B., S.B., C.Ö., E.Ş., R.U., M.B., M.S., M.B., A.Ç., M.A., S.Ç., B.L., A.A., S.U., Y.A ., ve K.S., isimli olmak üzere toplam 25 kişi hakkında işlem yapıldı. Jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarını titiz bir şekilde yürütmeye devam edeceği de vurgulandı.


Konularla ilgili soruşturma sürüyor.

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