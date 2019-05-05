Jandarma ekipleri av yasağına uymayan 58 kişiyi yakaladı

Edinilen bilgilere göre, Kahta, Samsat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 Nisan 2019 itibari ile başlayan ve 1 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edecek olan balık avlama yasağına uymayanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında yasağa uymayan 58 kişiyi yakalayarak haklarında işlem yaptı. Cezai işlem uygulanan 58 kişinin avladığı bin 735 kilogramağırlığında bulunan balıklara ve avlanmada kullanılan malzemelere el konuldu. Denetimlerin sıklıkla devam edeceği de belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.