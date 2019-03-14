Jandarma ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor

Adıyaman'da, bir iş yerinden buzdolabı motoru, ocak, bardak araç yıkama malzemesi gibi bir çok ürün çalan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı- Malatya Karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine giren A.G. ve U.G., isimli 2 şahıs, 2 adet krom tezgah masa, 50 adet bakır bardak, 3 adet gözlü krom ocak, 40 adet plastik sandalye, 150 kilo hurda demir ve 3 adet raf çaldı. Bir süre sonra iş yerinde hırsızlık olduğunu fark eden iş yeri çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulunarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda A.G., ile U.G., yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen ve burada işlemleri tamamlanan her iki şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. Şahıslardan A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken U.G., ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bir başka olaysa Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesine bağlı Harmanlı Beldesinde yaşandı. Beldede bulunan bir bağ evi önünde 1 tın ağırlığındaki demir iskeleleri, demir boru, ve pencere korkuluklarını çalan M.D., ile A.D'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin araştırmaları sonucunda çalınan malzemeler R.U., isimli hurdacının iş yerinde bulundu. Burada bulunan malzemelere el konularak bağ evi sahibine teslim edildi. Öte yandan malzemeleri çalan ve daha sonra hurdacıya satan M.D., ile A.D., yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar daha sonra sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.