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Jandarma ekipleri işçi taşıyan araçlarda denetim yaptı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından il genelinde işçi ve personel taşımacılığı yapan araç ve sürücülere yönelik denetim yaptı.


Jandarma ekipleri, il genelinde özel, kamu ve fabrikalarda çalışan personellerinin taşımacılığını yapan araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalar kapsamında 263 araç kontrol edilirken bu araçlardan 5 tanesi trafiğe uygun olmadığından men edildi. Aynı zamanda evrak eksiği bulunan araçlara ise toplam 10 bin 887 TL para cezası kesildi. Jandarma ekipleri tarafından uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.

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