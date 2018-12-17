Jandarma ekipleri servis araçlarını denetledi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrenci servis araçları tek tek denetlendi.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesindeki okullara öğrenci getiren öğrenci servis araçları denetlendi. Servis araçlarını en ayrıntısına kadar incelemeyen jandarma trafik ekipleri, halkın can ve mal güvenliğini korumak yaşanabilecek kazaların önüne geçe bilmek adına denetimlerin devam edeceği belirtti.