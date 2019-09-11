İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma ekipleri servis şoförlerini bilgilendirdi

2019-2020 Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri okul servis araçlarının şoförlerini bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerine başladı.


Yarınımızın teminatı öğrencilerimizin huzur ve güven içinde eğitim görmesi ve rahat bir yolculuk yapması için, jandarma trafik timleri Merkez İlçe Hasancık Köyü İlkokulu ve Ortaokuluna öğrenci taşımacılığı yapan şoförleri bilgilendirdi.


Okul servis araçlarında aranan özellikler, bulunması gereken malzemeler, belgeler, okul servis araç şoförlerinde aranan nitelikler ve okul servis şoförlerinin uyması gereken kurallar konularında bilgilendirme yapıldı.


Denetimlerin ve bilgilendirmelerin devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.