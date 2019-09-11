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Jandarma ekipleri şüpheli araçta pala ele geçirdi

Adıyaman’da jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek kontrol ettiği otomobilde pala ele geçirildi.

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek kontrol ettiği otomobilde pala ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler durumundan şüphelendiği bir otomobilde arama yaptı. Otomobilde 2 adet pala diye tabir edilen bıçak olduğunu fark eden jandarma, biri 60, diğeri 64 santim olan 2 palaya el koydu. M.D. isimli otomobil sahibi, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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