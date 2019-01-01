Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma bölgesinde şüpheli gördükleri B.K., ile H.Ş., isimli şahısları durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramalarda şahıslar üzerinde 15 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yine aynı bölgede durumundan şüphelenilerek durdurulan Y.T., M.G., ve Ş.R., isimli şahısların üzerinde 30 gram esrar maddesi ele geçirildi. Toplam 5 şüpheli şahsın üzerinden ele geçirilen 45 gram esrar maddesine el konulurken gözaltına alınan 5 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.