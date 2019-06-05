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Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Adıyaman’da, uyuşturucu ile mücadelede çalışmalarını kararlıkla yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği 4 kişi üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.

Adıyaman'da, uyuşturucu ile mücadelede çalışmalarını kararlıkla yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği 4 kişi üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendiği K.Y., M.T., Y.E. ve M.Ş. isimli 4 kişiyi Karadağ Ormanlık alanı içerisinde durdurarak üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde 10 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine jandarma ekiplerince el konulurken konuyla alakalı olarak 4 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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