Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütmüş oldukları denetimler sonucunda son 1 ay içerisinde 115 gram bonzai, 72 gram kubar esrar, 34 gram metaamfetamin, 17 adet extacy hap ve 11 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla ilgili olarak 42 şahıs hakkında işlem yaptı. Jandarma ekiplerinin yine son 1 aylık çalışmaları kapsamında 4 şahıs üzerinden 6 adet ruhsatsız tabanca, 9 şahıs üzerinden 9 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 şahıs üzerinde ise 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Üzerlerinde tabanca ve av tüfekleriyle yakalanan 16 şahıs hakkında da cezai işlem yapıldı.